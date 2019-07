Vuelta a España 2019 | date | programma | orari e tv Il calendario completo

Fonte : oasport

(Di lunedì 29 luglio 2019) Lasi svolgerà da sabato 24 agosto a domenica 15 settembre. Dopo lo spettacolo del Tour de France, si inizia a pensare al terzo Grande Giro della stagione che scatterà da Torrevieja con una cronometro a squadre di 18 km e si concluderà con la classica passerella finale di Madrid. I corridori affronteranno 21 tappe per un chilometraggio totale che raggiunge quota 3272 km. Il percorso sarà caratterizzato come di consueto da moltissime salite. In questa 74ma edizione ci saranno infatti ben nove tappe di montagna e altre quattro tappe collinari insidiose. Due invece le prove contro il tempo, la già citata cronometro a squadre inaugurale e poi quella individuale nella decima frazione: 36,1 km da Jurançon a Pau. Non mancheranno ovviamente anche le occasioni per i velocisti, con sei tappe pianeggianti, in cui dovranno comunque stare attenti agli attacchi da lontano. La ...

