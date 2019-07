Napoli | Concorso infermieri | 100 posti per assunzione a tempo indeterminato

Concorso Infermieri Napoli 2019 : 100 posti all’Azienda Ospedaliera Universitaria Vanvitelli : In esecuzione della delibera n. 913 del 17 Luglio 2019, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Luigi Vanvitelli di Napoli ha indetto un Concorso pubblico, su titoli ed esami, per l’assunzione di 100 Infermieri a tempo indeterminato. In attesa della pubblicazione del bando di Concorso Infermieri Napoli 2019, vediamo le informazioni necessarie per partecipare. Tutti i Concorsi per Infermieri Concorso Infermieri Napoli 2019: requisiti di ...

Concorso Regione Campania : la prova preselettiva si svolgerà a Napoli : Sono stati presi d'assalto i siti della Regione Campania e della Formez per iscriversi al Concorso indetto dalla Regione. Infatti, a 24 ore di distanza dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del bando si sono registrate oltre 16 mila iscrizioni. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente online entro il termine ultimo previsto dell'8 agosto 2019. Le giornate in cui si svolgerà la prova preselettiva saranno ...