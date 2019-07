Mario Cerciello Rega | funerali in diretta su Rai 1 e minuto di silenzio in tv Folla in

Mario Cerciello ucciso con 11 coltellate. Trovato il pusher - indagato per spaccio con l'intermediario : Ha un volto il pusher che la notte tra giovedì e venerdì ha ingannato i due ragazzi californiani fermati per l'omicidio del vice brigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega,...

La folla composta alla camera ardente per dare l'ultimo saluto a Mario Cerciello Rega : Una folla composta, sorpresa anche da un temporale, si è radunata in Piazza del Monte di Pietà per dare l’ultimo saluto al vice brigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso il 26 luglio. In tanti hanno in mano dei fiori, altri si fanno il segno della croce, altri ancora si chiedono come sia stato possibile morire così. Verso le 15:30 è arrivata la moglie del Carabiniere ucciso che ha accompagnato il feretro.Seduti ...