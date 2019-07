Lo sfogo di Di Maio | “La Lega è insopportabile Ogni volta devo trovare accordi con

"L'atteggiamento della Lega è insopportabile". Lo sfogo a porte chiuse di Di Maio con gli attivisti : "In questo momento il partito unico non vede l'ora di far cadere il governo, perché a settembre si vota sul taglio dei parlamentari. Io però nel frattempo mi prendo i 'vaffanculo' di chi dice che faccio gli accordi con Salvini. A me farebbe pure comodo far cadere il governo, perché nonostante la regola dei due mandati resterei comunque il capo politico, ma penso ai risultati da ottenere da qui a dicembre: taglio del cuneo ...