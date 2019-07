Fabrizio Bosso & Julian O Mazzariello mercoledi’ 31 luglio alla Casa del Jazz

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 29 luglio 2019) Mercoledì 31, alle 21.00,Oliverin concertodeldi Roma. Il duo presenta “Tandem live at UmbriaWinter”, il nuovo album uscito a maggio 2019, il cui tour toccherà a fine estate anche il Brasile. Registrato nella notte di Capodanno 2019, in occasione dell’edizione invernale di Umbriaa Orvieto, questo disco rappresenta la naturale cristallizzazione e restituzione al pubblico dell’intesa musicale che intercorre traOliver. Ci sono due modi di fare le cose insieme: perseguire due strade parallele che portanostessa meta, oppure pedalare all’unisono. Quest’ultima è la scelta che hanno fattoOliver, e il primo album dal titolo Tandem, pubblicato nel 2014, testimoniava questa unione, iniziata sul palco ma che trascende le regole delle classiche ...

