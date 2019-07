Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 29 luglio 2019) Juan Rodriguez, veterano disabile della guerra in Iraq, è accusato di omicidio colposo per aver lasciato i suoi due gemelli di un anno d’età in macchina per circa otto ore. I due bimbi sono morti a causa dell’eccessivo, i 42 gradi raggiunti all’interno della vettura. È accaduto nel Bronx, a New York.Disperato e straziato per aver ucciso i suoi figli, Rodriguez si è dichiarato non colpevole. La famiglia e gli amici lo difendono descrivendolo come un “bravo papà. Questa è una situazione orribile” dicono. Rodriguez ha lasciato i gemelli, identificati come Luna e Phoenix, indalle otto del mattino fino alle quattro nel pomeriggio. Sono rimasti all’interno della Honda Accord nel parcheggio dell’ospedale James J. Peters, dove Rodriguez lavora come assistente sociale. Solo alle quattro del ...

HuffPostItalia : Dimentica i gemellini in auto per 8 ore, i piccoli muoiono per il caldo - paolochiariello : I due gemellini di un anno sono morti asfissiar perché dimenticati per 8 ore in auto nel parcheggio dell’ospedale d… - juornoit : I due gemellini di un anno sono morti asfissiar perché dimenticati per 8 ore in auto nel parcheggio dell’ospedale d… -