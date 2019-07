Ambiente | Arpav | in Veneto acque di mare e laghi tutte balneabili

Ambiente : Arpav - in Veneto superamenti diffusi soglia di ozono (2) : (AdnKronos) - Mercoledì 26 giugno, si sono registrati superamenti della soglia di informazione in 9 centraline di 4 province diverse. La previsione. Oggi il tempo stabile e ben soleggiato con aumento delle temperature che potranno raggiungere valori anche superiori a 37-39 °C favorirà la formazione

Ambiente : Arpav - in Veneto superamenti diffusi soglia di ozono : Venezia, 27 giu. (AdnKronos) - Ieri in Veneto nove centraline dell’aria di Arpav, in quattro provincie diverse (Belluno, Verona, Treviso, Padova) hanno registrato il secondo giorno di superamento della “soglia di informazione” dell’ozono. L’ozono, gas formato da tre atomi di ossigeno, in natura si t