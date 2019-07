Tromba d' aria solleva e fa sbalzare la Smart | donna morta a Fiumicino

Noemi Magni - chi è la ragazza di 27 anni morta per la Tromba d’aria a Fiumicino : Capelli biondi e sorriso stampato in viso. Noemi Magni, 27 anni, è stata uccisa dalla forza di una tromba d’aria questa notte a Fiumicino, in via Coccia di Morto. Stava tornando a casa – verso le due – dopo essere uscita a comprare un pacchetto di sigarette, quando la sua Smart è stata letteralmente travolta dalla violenza del vento. La macchina è stata sbalzata via e per lei non c’è stato nulla da fare. La ragazza ...

Tromba d’aria a Fiumicino - muore 27enne : Roma, 28 lug. (AdnKronos) – Una ragazza di 27 anni ha perso la vita nella zona di Focene, nel comune di Fiumicino, a causa di una Tromba d’aria. La vittima è Noemi Magni, figlia di Franco Magni, conosciutissimo in zona per essere il proprietario del CoCo Bongo Beach. La ragazza era uscita per comprare le sigarette quando è stata investita dal forte vento mentre si trovava a bordo della sua auto in via Coccia di Morto, adiacente ...

Era uscita per comprare le sigarette - è stata travolta e uccisa dalla Tromba d’aria : “Si chiamava Noemi Magni, è la figlia dei proprietari del Coco Bongo Beach di Focene… Poveri genitori, lei ha cercato di ripararsi, aveva capito il pericolo, sotto al distributore di benzina e lì ha trovato la fine del mondo, ha spazzato via anche quello… Riposa piccola… Un abbraccio ai genitori…” E’ lo struggente messaggio sui social che ricorda la vittima di questa assurda nottata. Noemi Magni era uscita per comprare le sigarette quando è ...

