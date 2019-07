Ramsey non vede l' ora di prendersi la Juve una volta rientrato dall' infortunio

Ramsey : 'Quando ho sentito che la Juve era interessata a me non esistevano altre proposte' : La Juventus, a gennaio ha iniziato il suo restyling accaparrandosi Aaron Ramsey in uscita dall'Arsenal, con la formula del parametro zero. il giocatore, nonostante da mesi transiti nell'ambiente bianconero per curarsi da un infortunio, è stato presentato alla stampa soltanto oggi. L'emozione di Aaron Il centrocampista gallese inizia la sua conferenza esprimendo in italiano tutta la sua felicità di essere approdato nel club di Andrea Agnelli che ...

AARON Ramsey - CONFERENZA STAMPA JUVENTUS/ Diretta streaming : 'Non so se sarò in Asia' : AARON RAMSEY-JUVENTUS, la CONFERENZA STAMPA in Diretta streaming e video alle ore 14.30: presentazione del gallese nuovo calciatore bianconero.

Juventus - Marcello Lippi e il colpo che sposterà gli equilibri : "Non sono Rabiot o Ramsey - ma lui" : "Con De Ligt la Juve farebbe un ulteriore, importantissimo salto di qualità. Chi mi ricorda? Non è il caso di fare paragoni: da Nesta a Baresi, da Maldini a Ferrara, da Cannavaro a Materazzi, di difensori eccezionali ne ho visti tanti, ma mai uno così in rapporto all'età". L'ex ct campione del mondo