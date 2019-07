Maltempo in Toscana | “è stata una brutta nottata A Luglio eventi così non erano mai

Maltempo - disastroso tornado a Fiumicino : bombe d’acqua tra Lazio e Toscana - almeno 3 morti - “scenario di guerra” [FOTO] : bombe d’acqua, tempeste di fulmini e tornado: l’Italia centrale è flagellata dal Maltempo che nella notte si è ulteriormente intensificato tra Lazio e Toscana. Piogge torrenziali da Viareggio (80mm) a Terracina (25mm) con picchi di 100mm a Morlupo. Nubifragi anche su Venezia, con 118mm di pioggia a Cavallino. Maltempo, situazione critica a Roma L’hinterland di Roma è stato tra le zone più colpite soprattutto nella zona Est ...

Maltempo Toscana : nubifragi nell'aretino - muore uomo travolto dal fango : L'ondata di Maltempo che si è abbattuta ieri nell'aretino, in Toscana, ha causato purtroppo una vittima. Si tratta di un uomo di 75 anni, trovato senza vita in mezzo al fango e ai detriti portati...

Maltempo - Lazio e Toscana le regioni più colpite. DIRETTA : Maltempo, Lazio e Toscana le regioni più colpite. DIRETTA Un'ondata di Maltempo eccezionale sta flagellando in queste ore l'Italia. Una tromba d'aria nella notte ha provocato una vittima a Fiumicino e provocato danni ingenti. Evacuazioni nell'Aretino e disagi in tutta la Toscana per piogge molto forti Parole ...

Maltempo in Toscana - nubifragio e grandine su Arezzo : strade allagate - bloccati anche i treni : Una ondata di Maltempo ha investito la Toscana provocando allagamenti di strade e cantine e creando notevoli disagi alla popolazione locale. Decine di interventi dei vigili del fuoco che hanno richiesto rinforzi dai comandi vicini. Il comune ha aperto il centro operativo per le emergenze consigliando di non muoversi. anche la circolazione ferroviaria è andata in tilt.Continua a leggere

Maltempo in Toscana : ad Arezzo allagamenti in negozi - cantine e antica pieve : Situazione pesante ad Arezzo a causa del nubifragio che ha colpito la città. Particolarmente critica la situazione nel centro dove alcuni negozi e scantinati sono allagati. Disagi anche in via Romana e in via Piero della Francesca dove i vigili urbani invitano alla prudenza per gli allagamenti in strada. In zona Giotto i tombini sono stati innalzati dall’acqua uscita dalla rete fognaria. allagamenti in alcuni garage e scantinati anche in ...

Maltempo - violenti temporali e bombe d’acqua in Toscana : oltre 100mm di pioggia e temperature crollate a +18°C dove 48 ore fa c’erano +41°C : Danni e allagamenti in Valdelsa, in provincia di Firenze, per una bomba d’acqua: in tre ore caduti 108 millimetri di pioggia a Gambassi Terme e a Certaldo come spiega l’Unione dei Comuni dell’Empolese-Valdelsa. Nella frazione di Case Nuove, a Gambassi, è straripato il rio Petroso in una zona di campagna, interessando campi agricoli mentre a Badia a Cerreto alcune famiglie sono bloccate in casa non riuscendo, con i loro mezzi, a ...

Maltempo Toscana : dalla Regione 1 milione di euro per i territori colpiti : Ammonta a 1 milione e 55mila euro lo stanziamento della Regione Toscana in seguito al Maltempo che ha colpito le province di Massa Carrara, Lucca, Arezzo, Siena e Grosseto tra aprile e maggio, con la conseguente dichiarazione di stato di emergenza regionale. La somma, prevista da un’apposita delibera, va a finanziare gli interventi di emergenza messi in atto dalle Amministrazioni provinciali interessate e dai Comuni, 18 quelli coinvolti ...

Maltempo Toscana - Coldiretti : duro colpo all’agricoltura : Dall’inizio dell’estate sono già 117 gli eventi climatici estremi che hanno colpito l’Italia con tempeste di grandine, nubifragi, trombe d’aria, fulmini, pioggia violenta e forte vento: il dato emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati della banca dati europea ESWD sugli eventi estremi. “Il Maltempo ha colpito a macchia di leopardo anche la Toscana – sottolinea Coldiretti regionale – ...

Maltempo in Toscana : fulmini danneggiano la ferrovia Tirrenica : A causa del Maltempo delle ore scorse scariche di fulmini hanno danneggiato gli impianti necessari per la circolazione ferroviaria a Pietrasanta (Lucca) e tecnici di Rfi sono stati impegnati a un laborioso intervento di riparazione e sostituzione degli apparati danneggiati. Inoltre la circolazione e’ rimasta rallentata dalle 4.30 alle 8 sulla linea Tirrenica, tra Pisa e La Spezia. Ripetute scariche atmosferiche, spiegano Fs, hanno ...

Maltempo in Toscana : violento nubifragio a Viareggio - allagata la passeggiata : Un violento nubifragio ha colpito questa mattina Viareggio (Lucca), intorno alle 5: la Protezione civile comunale è al lavoro per risolvere alcuni problemi legati al Maltempo. Circa 40 i mm di pioggia caduti, oltre 60 nella frazione di Torre del Lago: si sono registrati allagamenti – a partire dalla celebre passeggiata a mare e in centro – alcuni dei quali hanno richiesto l’intervento degli operai del Comune, coadiuvati da una ...

Tromba d'aria a Livorno - il video/ Maltempo Toscana : allagamenti e danni nel Pisano : Maltempo in Toscana: Tromba d'aria a Livorno e allagamenti nel Pisano. Il video dei danni nell'area industriale livornese: l'allerta meteo prosegue