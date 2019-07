F1 | GP Germania 2019 | come vedere la gara gratis e in chiaro Orari e programmazione tv

Fonte : oasport

(Di domenica 28 luglio 2019) Giornata della verità in casa Ferrari, chiamata a rialzare la testa dopo un sabato da dimenticare con una grande rimonta nellaodierna. Alle ore 15.10 è prevista la partenza del Gran Premio di, undicesima tappa stagionale del Mondiale di Formula 1 in corso di svolgimento ad Hockenheim. Lewis Hamilton è stato il migliore in qualifica e dunque partirà dalla pole position con un insidioso Max Verstappen al suo fianco in prima fila. La seconda fila sarà composta da Valtteri Bottas e Pierre Gasly, mentre dietro di loro ci saranno Kimi Raikkonen e Romain Grosjean. Per trovare la prima delle Ferrari bisogna scorrere fino alla quinta fila con la decima piazza di Charles Leclerc, mentre Sebastian Vettel scatterà dal fondo della griglia. Il Gran Premio disarà trasmesso gratuitamente e insu TV8 in differita a partire dalle ore 18.00, mentre su OASport sarà ...

