F 1 | GP di Germania - Verstappen vince una gara caotica

Ordine d’arrivo F1 - GP Germania 2019 : risultato e classifica. Verstappen vince - Vettel 2° con rimonta stellare - Hamilton fuori dai punti : Emozioni a non finire nel GP di Germania 2019, la gara ad Hockenheim è partita sul bagnato ed è successo davvero di tutto tra incidenti, soste, safety car, colpi di scena in rapida successione. Charles Leclerc è andato a sbattere contro il muro dopo che era risalito fino alla seconda posizione, Lewis Hamilton ha commesso un errore quando era al comando e ha così chiuso fuori dalla zona punti, ne ha approfittato Max Verstappen che ha vinto la ...

?Live F1 - GP Germania in diretta : Ultimi 5 giri - Vettel è secondo e vede Verstappen : 62° giro - Vettel passa anche Kvyat e va secondo 62° giro - Gasly attacca Albon, ma l'anglo-thailandese gli chiude la porta e si urtano. Albon procede, Gasly KO 61° giro -...

F1 - GP Germania 2019 : analisi qualifiche. La Ferrari si ferma al palo - Hamilton e Verstappen ringraziano : Il circuito di Hockenheim, per usare un eufemismo, non porta bene alla Ferrari. Se un anno fa, sostanzialmente, aveva deciso il Mondiale 2018 di Formula Uno, oggi ha visto un vero e proprio record negativo per la scuderia con il Cavallino Rampante. Due vetture pronte a centrare la prima fila in qualifica, nessuna al via della Q3. La prima a lasciare la battaglia, in ordine di tempo, è stata quella di Sebastian Vettel per un problema ...

Pole Hamilton in Germania davanti a Verstappen - flop Ferrari : Lewis Hamilton partira' in Pole position al Gran premio di Germania, 11esima prova stagionale del Mondiale di Formula Uno.

In Germania prima fila Hamilton-Verstappen. Ferrari che batosta! : Oggi più che mai la frase “le libere non contano” è vera. Nel weekend dei 125 anni, la Mercedes conquista la pole con Lewis Hamilton, mentre la Ferrari, che sembrava destinata a monopolizzare la prima fila, ha visto il KO di entrambe le macchine per problemi di affidabilità. Non si è vista la pioggia in […] L'articolo In Germania prima fila Hamilton-Verstappen. Ferrari che batosta! sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Max Verstappen F1 - GP Germania 2019 : “Non potevo fare di più - ma la prima fila è un ottimo risultato” : Max Verstappen sorride dopo la seconda posizione conquistata nel corso delle qualifiche del Gran Premio di Germania 2019 di Formula Uno. Il pilota olandese ha saputo estrarre il massimo da una Red Bull che nel corso della Q2 sembrava abbandonarlo, con un calo di potenza che lo ha costretto al rientro anticipato ai box, prima di un unico tentativo a due minuti dal termine. Nonostante gli scricchiolii la RB15 ha tenuto duro da quel momento in poi ...

F1 - Risultato FP3 GP Germania 2019 : Charles Leclerc domina davanti a Verstappen e Vettel - le Mercedes si nascondono : Anche se le temperature non sono più torride come quelle di ieri (dai 37 gradi si è passati ai 26 odierni), la Ferrari continua a impressionare. La scuderia di Maranello, infatti, ha dominato anche la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Germania 2019 di Formula Uno, dando la conferma che la pista di Hockenheim piace alla SF90, ma sapendo perfettamente che la Mercedes, come consuetudine, non ha forzato al massimo nelle sue ...