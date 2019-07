Techetechetè Superstar | stasera sabato 27 luglio su Rai 1 tributo a Mina e Raffaella Carrà

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 27 luglio 2019) La puntata didi27si intitola "Pronto...sono!" e consisterà di un emozionante omaggio televisivo dedicato a due grandi star italiane:. L'appuntamento con la trasmissione è in prima serata su Rai 1, a partire dalle 20:30, in una messa in onda che metterà in evidenza anche alcuni varietà degli scorsi decenni che avevano come protagoniste queste due celebri stelle della musica e dello spettacolo. Due ore filate di programmazione prime-time per riscoprire la bravura, l'estro e il talento della Raffa Nazionale e della Tigre di Cremona.protagoniste didi27La puntata didi27è curata da Salvo Guercio che alcuni giorni fa ha anche selezionato i filmati di una memorabile puntata sugli Anni '80. Accomodandosi davanti alla tv, ...

