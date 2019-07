Un carabiniere ucciso a coltellate nella notte a Roma

carabiniere ucciso a coltellate da un balordo nordafricano : Angelo Scarano Notte di sangue a Roma. Un militare è stato colpito da sette fendenti mentre cercava di fermare due rapinatori stranieri Un dramma in piena notte. Mario Cerciello, 35 anni, vicebrigadiere dei carabinieri ha trovato la morte dopo aver subito sette coltellate sferrate dalla mano assassina di due rapinatori nordafricani. La notte di Roma si è sporcata di sangue e ha lasciato a terra un militare morto mentre svolgeva il ...

Vibo Valentia ricorda Antonino Civinini - il carabiniere ucciso per difendere i suoi cittadini : Franco Grilli Oggi avrebbe avuto 60 anni Antonino Civinini, il carabiniere medaglia d'argento al valor militare alla memoria, ucciso da un ubriaco il 15 giugno del 1987 Oggi avrebbe avuto 60 anni Antonino Civinini, il carabiniere medaglia d'argento al valor militare alla memoria, ucciso da un ubriaco il 15 giugno del 1987. Era un lunedì sera serata e il centro di Vibo Valentia era particolarmente affollato perché si votava per le ...

Il dolore della figlia del carabiniere investito da un ubriaco : "Ti ha ucciso l'ignoranza..." : Aurora Vigne Sara, 19 anni, ha tenuto un discorso durante il funerale del genitore ucciso da un pirata della strada ubriaco: "Quelle maledette 2:53 hanno portato via un pezzo del mio cuore" "Ti ha ucciso l'ignoranza". Sono parole dure quelle usate dalla figlia del carabiniere ucciso a Bergamo da un pirata della strada ubriaco. Sara, 19 anni, ha tenuto un discorso durante il funerale del genitore. "Quelle maledette 2:53 hanno portato ...

