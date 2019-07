Ultime Notizie Roma del 26-07-2019 ore 17 | 10

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 26 luglio 2019)dailynews radiogiornale appuntamento con all’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno una notizia di cronaca in apertura il vice brigadiere Mario Rega Cerciello 35 anni di Somma Vesuviana è stato ucciso anella notte colpito da 8 coltellate mentre era in servizio nel quartiere centrale Prati e caccia a due aggressori nordafricani era sposato da 43 giorni tornato lunedì dal viaggio di nozze i colleghi dicono in là che mi faceva volontariato era un ragazzo d’oro lo strazio della moglie me l’hanno ammazzato il militare con altri colleghi e stava affermando due uomini che avevano chiesto €100 per un bordello rubato quello che in gergo si chiama cavallo uno dei malviventi ha estratto il coltello prendo dal cuore almeno 4 persone si trovano in caserma Matteo Salvini a ferma per l’aggressore lavori forzati in carcere 30 di ...

