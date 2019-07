Nuoto | Mondiali 2019 | Simona Quadarella tranquillamente in finale negli 800 sl C’è

Fonte : oasport

(Di venerdì 26 luglio 2019) Va in archivio l’ultima specialità delle batterie deidia Gwangju (Corea del Sud) di quest’oggi.800 stile libero donnefa il suo e stacca con tranquillità il biglietto per la, vincendo la propria batteria in 8’20″68 a precedere la cinese Wang Jianjiahe (8’20″91). Una condotta di gara in gestione per la romana che ha controllato perfettamente la situazione, senza forzare il ritmo e tenendo una buona andatura in grande sicurezza. Completando ogni 100 metri sul ritmo di 1’02” alto,ha compiuto il primo passo ed è pronta a lanciare il guanto di sfida per l’atto conclusivo di domani. A precederla nel computo complessivo dei tempi tre atlete: le due statunitensi Leah Smith (8’17″23) e Katie Ledecky (8’17″42) e l’australiana Ariarne Titmus ...

