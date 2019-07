M5S | passa il mandato zero | ma i no superano il 30% Come sul caso Diciotti

M5S - gli iscritti approvano tutte le modifiche proposte da Di Maio : passa anche il “Mandato Zero”. Espresse 123mila preferenze : Gli iscritti del Movimento 5 Stelle hanno approvato tutte le cinque proposte di modifica all’organizzazione del partito proposte da Luigi Di Maio e messe al voto sulla piattaforma Rousseau, compresa la novità del cosiddetto “Mandato Zero” per consiglieri comunali e provinciali. In totale, sono state oltre 123mila le preferenze Espresse per tutti i cinque quesiti messi al voto dal capo politico, come annunciato sul Blog delle ...

Matteo Salvini gongola : "Una giornata di festa". Passa con la ruspa su M5S e Conte : È stata “una giornata di festa”. Si può riassumere così lo stato d’animo di Matteo Salvini all’indomani dell’informativa di Giuseppe Conte in Senato sul caso dei presunti fondi russi alla Lega. In un’intervista al Sole 24 Ore il vice premier leghista festeggia i “Sì incoraggianti” che sono arrivati sulle infrastrutture, come il via libera alla Torino Lione.Salvini usa ...

Passante Bologna - Bugani (M5S) attacca il ministro Toninelli : “Gravissimo errore - una palata di m… per il Movimento. Abbiamo fallito” : “Per me è un momento molto doloroso. Mai avrei pensato di arrivare a questo punto, anche perché su questa battaglia il Movimento ha costruito la propria credibilità politica in città. Però si tratta di una palata di m… per il M5s“. È lo sfogo, in Consiglio comunale, del consigliere pentastellato Massimo Bugani. In Aula si discute del via libera al progetto del Passante di Bologna, opera contro la quale si era speso proprio ...

Passante di Bologna - Bugani (M5S) attacca Toninelli : “Perso di vista gli obiettivi. Il sì è un errore grave - palata di m… per il Movimento” : Danilo Toninelli finisce nel mirino anche di esponenti del Movimento Cinque Stelle. Per il motivo contrario a quello della Lega, ovvero per il via libera al Passante di Bologna. L’attacco al ministro delle Infrastrutture arriva da Massimo Bugani, capogruppo pentastellato in Consiglio comunale e uomo molto vicino a Luigi Di Maio e Davide Casaleggio: “Si potrà ancora fermare tutto – dice attaccando anche Michele Dell’Orco, ...

Autonomia - sulla scuola passa la linea M5S : ira Zaia e Fontana | Conte blinda i ministri - Lega : "Incomprensibile la difesa di Toninelli" : Dal vertice di governo sulle autonomie sarebbe emerso il punto d'incontro sulla scuola: i pentastellati avrebbero ottenuto il mantenimento dei concorsi a livello nazionale, ma sarebbe stata inserita una norma che, come richiesto dal Carroccio, prevede un minimo di anni nella prima sede di assegnazione.

Autonomia - sistema istruzione resta unitario. Passa la linea M5S. Conte : “Modello scuola non può essere frammentato” : Dopo tensioni e confronti sull’Autonomia, uno dei nodi sembra essere stato sciolto. “Rispetto alle richieste avanzate dalle Regioni ne abbiamo accolto alcune e non altre. Uno snodo molto critico è quello sull’istruzione” ma è stato superato dichiara il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte in conferenza stampa. Il sistema istruzione resta unitario come chiedeva da tempo il Movimento 5 stelle. “Il modello della ...

Conte : «Sì autonomia ma non su tutto» Sulla scuola passa linea M5S - ira di Zaia Salta la chiamata “regionale” dei prof : «I governatori non avranno tutto quello che hanno chiesto», chiarisce il premier. Che difende i suoi ministri, e precisa: «Niente vacanze, lavoriamo alle riforme»

Autonomia : passa linea M5S - salta assunzione diretta docenti : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – A quanto si apprende, nel corso del vertice a Palazzo Chigi sulle autonomie è stato soppresso l’articolo 12 del testo Stefani che prevedeva l’assunzione diretta dei docenti su base regionale, come chiesto dalla Lega. Era uno dei nodi sul tavolo che aveva visto la contrarietà del M5S. Era stato rilevato anche un profilo di incostituzionalità all’ultimo vertice, alla mano la sentenza della ...

Chi è Marco Zanni - l'ex M5S passato alla Lega scelto da Salvini per trattare con Von der Leyen : Classe 1986, entrato nella Lega da un anno e due mesi, l'ex M5s Marco Zanni è l'europarlamentare cui Matteo Salvini ha affidato la preparazione del cammino della Lega, che il segretario avrebbe voluto portare a diventare "partito egemone", nella 'nuova' Unione europea. Nominato l'11 marzo responsabile Esteri del partito dal consiglio federale del movimento, Zanni ha lavorato in Banca Imi, dopo gli studi bocconiani. Sono note le sue posizioni ...

M5S perde pezzi - Galantino lascia gruppo Camera e passa a Misto : perde un pezzo, ma potrebbero seguirne altri nei giorni a venire, il M5S alla Camera. Il deputato Davide Galantino ha lasciato il gruppo parlamentare passando al Misto. Galantino è considerato molto vicino alla deputata Veronica Giannone, espulsa nei giorni scorsi dalle file del M5S. Era, inoltre, tra i parlamentari che non avevano restituito, 'fermo' nei rimborsi dal settembre 2018. Galantino, tuttavia, non aveva mai fatto mistero di non ...

Di Maio teme la fronda sudista M5S Ecco perché l'autonomia non passa : Luigi Di Maio non controlla tutti i suoi parlamentari, in particolare molti eletti al Centro-Sud, e teme fortemente la caduta del governo. Ecco il vero motivo dei continui rinvii sull'autonomia regionale. Mercoledì sera durante il vertice a Palazzo Chigi c'è stato l'ennesimo... Segui su affaritaliani.it

Maggioranza Lega-M5S battuta alla Camera : passa emendamento Pd in tema di giustizia. Seduta sospesa : Maggioranza battuta alla Camera e Seduta sospesa. In una votazione segreta per la modifica dell’articolo 315 del Codice di procedura penale, il governo è andato sotto per due voti, 242 contro 240. A passare contro il parere del governo un emendamento del Pd (Costa-Miceli) relativo alla proposta di legge avanzata da Fi che modifica il Codice di procedura penale in materia di riparazione per ingiusta detenzione ai fini della valutazione ...

Stop export armi saudite contro lo Yemen. Passa mozione Lega-M5S : È stata approvata alla Camera la mozione presentata dalla maggioranza M5S-Lega per chiedere al governo di sospendere le esportazioni di bombe d’aereo e missili che possono essere usate contro i civili verso l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, finché non ci saranno sviluppi concreti nel processo di pace con lo Yemen.La mozione è Passata con 262 voti favorevoli, nessuno contrario e 214 ...