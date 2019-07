Juve | Demiral vorrebbe provare a scalare le gerarchie per restare in rosa

Pagelle Juventus Inter : Buffon - Demiral e Ronaldo sugli scudi : Pagelle Juventus Inter: Le Pagelle di Juvedipendenza della partita andata in scena oggi per la International Champions Cup, conclusasi con un giusto pareggio nel tempo regolamentare e con la vittoria della Juve ai Rigori. Juventus-Inter 1-1 ( 4-3 dopo i rigori) Inter più incisiva nel primo tempo, Juventus migliore nella ripresa. Pagelle Juventus Inter: Buffon, […] More

Calciomercato lunedì 22 luglio : Inter - accelerata Lukaku. Milan - Correa più Demiral. Juve - Higuain resta? : Calciomercato 22 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi lunedì 22 luglio. Inter– Dopo la sfuriata targata Antonio Conte, i nerazzurri sarebbero pronti ad immergersi totalmente sul fronte mercato. Lukaku resta il primo obiettivo di Antonio Conte e il giocatore sarebbe pronto ad aprire concretamente al suo trasferimento in nerazzurro. 85 milioni la richiesta dello […] L'articolo Calciomercato lunedì 22 luglio: Inter, accelerata ...

Milan - la Juve non cede Demiral ma offre Rugani : i rossoneri seguono anche Savic (RUMORS) : Dopo gli arrivi di Theo Hernandez e Rade Krunic, e in attesa dell'ufficializzazione di Ismael Bennacer, il Milan si sta concentrando sull'operazione che dovrebbe portare agli ordini di Giampaolo Angel Correa, attaccante dell'Atletico Madrid. Nel frattempo, i dirigenti rossoneri stanno anche vagliando il mercato alla ricerca di un difensore centrale, e Merih Demiral della Juventus sarebbe stato segnalato come l'uomo giusto per completare ...

Juventus - con il Tottenham esordio per Demiral e Rabiot - in avanti spazio a CR7 : Nella giornata di sabato la Juventus è sbarcata a Singapore dove, quest'oggi, giocherà la prima sfida dell'International Champions Cup. Ieri, i Campioni d'Italia hanno ricevuto una grande accoglienza e hanno anche partecipato ad alcuni eventi per salutare i tifosi locali. In Asia Cristiano Ronaldo e compagni sono molto acclamati e anche durante la seduta di allenamento di sabato c'erano moltissimi fans che hanno potuto assistere alla seduta dei ...

Juventus - risolto il caso diplomatico relativo a Demiral : il turco potrà giocare in Cina contro l’Inter : Il difensore sarà a disposizione di Maurizio Sarri per il match contro l’Inter, in programma mercoledì contro l’Inter a Nanchino Merih Demiral potrà prendere parte alla partita tra Juventus e Inter in programma mercoledì a Nanchino, si è risolto dunque il caso diplomatico scoppiato nei giorni scorsi. Viste le tensioni tra Cina e Turchia, era stato impedito il rilascio del visto all’ex Sassuolo, che avrebbe dunque potuto ...

Juventus - novità per l’International Champions Cup : concesso il visto a Demiral - con l’Inter ci sarà : concesso il visto per la Cina a Merih Demiral. Il difensore turco della Juventus sarà dunque disponibile anche per la partita di Nanchino contro l’Inter, valida per l’International Champions Cup, in programma mercoledì alle 13.30 italiane. Lo comunica il club bianconero via Twitter. International Champions Cup: Fiorentina sconfitta dall’Arsenal, il Bayern batte il RealL'articolo Juventus, novità per l’International ...

Calciomercato Milan - si continua a lavorare per Demiral : intensificati i contatti con la Juventus : Il club rossonero non ha intenzione di mollare la presa per Demiral, nuovi contatti oggi con la Juventus per capire la fattibilità dell’operazione Il Milan non molla Demiral, il difensore della Juventus è stato individuato come obiettivo principale da Giampaolo per rinforzare la propria retroguardia. Nel pomeriggio di oggi le due società hanno intensificato i colloqui, per valutare la reale fattibilità dell’operazione. Il ...

Juve - i possibili requisiti dettati al Milan per Demiral : prestito o cessione a 40 milioni : La Juventus è partita per la tournée asiatica, dove giocherà alcuni match dell'International Champions Cup. Sono rimasti a casa per motivi fisici Giorgio Chiellini, Douglas Costa, Aaron Ramsey, Marco Pjaca, mentre sono 27 i convocati tra cui tanti giovani che potranno mettersi in mostra contro società prestigiose. Ci sarà anche il difensore centrale Demiral, arrivato dal Sassuolo per circa 18 milioni di euro e considerato una delle principali ...

Juventus - niente tournèe in Cina per Demiral : il passaporto non arriva - colpa dei cattivi rapporti con la Turchia : Scontro politico fra Cina e Turchia sulla persecuzione degli uigiri: ne fa le spese il difensore Demiral che, senza passaporto, non potrà unirsi ai compagni nella tournèe cinese Il nuovo acquisto della Juventus, Merih Demiral, giocherà soltanto la prima amichevole della tournèe asiatica dei bianconeri, quella a Singapore contro il Tottenham, ma poi sarà costretto a saltare le sfide in Cina contro Inter e Team K-League. Il difensore di ...

Juventus - il Milan avrebbe chiesto Demiral ma i bianconeri non lo cedono : La Juventus è pronta a partire per la tournée asiatica dove sarà impegnata in alcuni match di International Champions Cup, occasione per vedere i nuovi acquisti bianconeri, da Pellegrini a Rabiot fino ad arrivare al centrale difensivo Demiral, arrivato dal Sassuolo. Potrebbe poi aggiungersi anche De Ligt, che secondo le ultime indiscrezioni potrebbe arrivare a Torino nei prossimi giorni. Ritornando però sul difensore centrale Demiral, secondo le ...

Demiral : 'Giocare alla Juventus è un sogno che ha ogni bambino' : La Juventus ha ufficializzato importanti acquisti in questo inizio luglio: dopo Ramsey, spicca l'ufficializzazione di Pellegrini e soprattutto quelle di Rabiot e Buffon. È passato però in secondo piano l'arrivo del difensore centrale Demiral, proveniente dal Sassuolo. Il turco è stato acquistato dalla società emiliana in gennaio in sinergia con la Juventus, per sette milioni di euro. I bianconeri si sono riservati la prelazione su un suo ...

Calciomercato Juventus : Romero arriva e riparte - Demiral e Rugani si giocano il posto : La giornata di Calciomercato della Juventus ruota intorno a Cristian Romero. L’argentino, prelevato dal Genoa, è arrivato al J Medical per sostenere le visite mediche di rito. E’ l’ultimo passo prima della firma sul nuovo contratto della durata di cinque anni, la sua avventura in bianconero per questa stagione si concluderà però qui. Il giocatore tornerà in prestito al Grifone. La batteria di centrali di Sarri è infatti già fin troppo folta. ...

Calciomercato Juventus – Ufficiale l’arrivo di Demiral dal Sassuolo : cifre e dettagli dell’affare : La Juventus annuncia l’arrivo di Merih Demiral dal Sassuolo: il difensore turco si trasferisce in bianconero per 18 milioni di euro Non sarà Matthijs De Ligt, ma la Juventus ha comunque un nuovo giovane difensore pronto a dare il cambio a Bonucci e Chiellini. La società bianconera, tramite un comunicato Ufficiale, ha annunciato l’arrivo di Merih Demiral dal Sassuolo per una cifra vicina ai 18 milioni di euro, pagabili in 4 anni: ...