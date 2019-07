Come non si difende una divisa

Se non ti piace il nuovo look di Twitter - ecco Come tornare a quello vecchio : Twitter ha cambiato look di recente. Questo cambiamento radicale ha mandato in confusione molti utenti, che hanno lamentato il fatto di non poter tornare alla versione precedente alla quale erano abituati. https://Twitter.com/xeni/status/1153647564287352832 In loro soccorso è arrivato il programmatore Zusor, che ha realizzato un’estensione per Google Chrome e Firefox chiamata GoodTwitter. “Un gruppo di persone (incluso me) odia la ...

Foggia - le aggressioni ai braccianti fanno paura. Come se non bastasse lo sfruttamento : di Alessandro Verona* Minacce verbali, minacce di violenza e anche di morte. Da mesi i lavoratori che assistiamo con il nostro progetto sanitario mobile nei ghetti della provincia di Foggia, in massima parte migranti dell’africa subsahariana, ci riferiscono crescenti intimidazioni da parte di italiani. “L’aria è cambiata, vi ammazziamo tutti”, ci hanno raccontato di aver sentito in questi mesi quando transitano a Foggia, ...

Tour de France – Geraint Thomas ci crede ancora : “non è andata Come volevamo - ma…” : Geraint Thomas si congratula col compagno Bernal: il britannico del Team Ineos non perde le speranze E’ Nairo Quintana il vincitore della 18ª tappa del Tour de France, andata in scena oggi. Il colombiano della Movistar si è aggiudicato il primo tappone alpino regalandosi uno splendido successo. Non è riuscito a far bene invece Geraint Thomas, che ha deciso di attaccare nonostante avanti ci fosse già il suo compagno Bernal, ...

Elena Santarelli racconta la tragedia di famiglia : “mio zio si è tolto la vita - ma non va giudicato Come vigliacco!” [FOTO] : Elena Santarelli appoggia la battaglia dello zio: la showgirl italiana racconta la tragedia di famiglia sui social Una storia da brividi in casa Santarelli: la showgirl italiana, moglie dell’ex calciatore Bernardo Corradi ha voluto condividere sui social la tragedia che ha sconvolto la sua famiglia. Senza paura del giudizio delle persone e soprattutto per l’infinito amore nei confronti dello zio, appoggiando il suo ultimo ...

Vettel non siamo competitivi Come vorremmo ma la direzione è giusta : "Non siamo competitivi come ci piacerebbe ma la direzione e' quella giusta". Sebastian Vettel cerca di rimanere positivo nonostante una stagione

Chiara Ferragni Come non l’abbiamo mai vista - il film a Venezia : Alla sfilata Fendi CoutureAlla sfilata Haute Couture di Giambattista Valli Alla sfilata Haute Couture di DiorAll'evento Lancome X Chiara FerragniA un evento di Glamour a MadridAll'evento InStyle meets Lancome X Chiara FerragniAll'evento InStyle Max Mara Women in filmAll'amfAR gala a CannesAl Festival di CannesA un evento Omega, a OrlandoIl sogno di una bimba che diventa realtà. Lo scrive, tradendo una certa emozione, Chiara Ferragni sul social ...

Come installare WhatsApp su milioni di cellulari non smart : (Foto: KaiOs) WhatsApp è pronto a sbarcare anche sui milioni di cellulari non smart, Come già promesso da tempo. Sarà infatti possibile scaricare e installare la popolare app di messaggistica istantanea anche sui telefonini governati dall’interfaccia preparata da KaiOs Technologies. La chiave per sbloccare questa funzione è Facebook, società proprietaria di WhatsApp, che è riuscita a trovare l’accordo per rendere accessibile il ...

Come navigare anonimi su iPhone : Navigate spesso in anonimato sul vostro computer e vorreste fare la stessa cosa anche sul melafonino (o un altro dispositivo iOS) ma non sapete Come fare. All’interno di questo tutorial, vi spiegheremo Come navigare anonimi leggi di più...

Come Stranger Things 3 ha raccontato la diversità - da Will a Robin la serie affronta la scoperta dell’orientamento sessuale e non solo : Al di là delle storie d'amore di Mike ed Eleven, di Max e Lucas e di quella incompiuta di Joyce ed Hopper, la sessualità dei personaggi di Stranger Things 3 ha avuto un certo peso negli episodi di questa stagione, che per la prima volta si è aperta verso una rappresentazione più ampia ed inclusiva degli orientamenti sessuali. ATTENZIONE SPOILER! Per la prima volta, la serie dei Duffer Brothers ha introdotto un personaggio ricorrente ...

Il firmware di Samsung Galaxy Fold non è in test in alcuni mercati - Come l’Italia : lancio scaglionato? : Che il lancio di Samsung Galaxy Fold non sarà ricordato come uno tra i più fortunati della storia è un segreto per pochi, anzi per pochissimi L'articolo Il firmware di Samsung Galaxy Fold non è in test in alcuni mercati, come l’Italia: lancio scaglionato? proviene da TuttoAndroid.

“Una fata!”. Bianca Atzei bollente Come non mai sul gommone. Ma è la fantasia dei fan a prendere il largo : Ci sarà anche Bianca Atzei, questa sera, sul palco di Battiti Live, il programma musicale di Italia Uno che ci porterà un po’ di musica e di note in queste calde serate estive. Ce lo ha ricordato lei stessa con un post sul suo profilo Instagram, ma noi, lo ammettiamo, siamo stati catturati da ben altro tipo di foto. Infatti, la bella cantante delizia i suoi fans con scatti sempre più bollenti, dove tra curve hot e sguardi seducenti, mantenere la ...

Uomo di 80 anni non si lava da quando ne aveva 20 - Come vive : Un Uomo di 80 anni non entra in contatto con l’acqua da quando di anni ne aveva 20, dunque è da 60 anni che non si lava. L’Uomo, Amou questo è il suo nome è convinto che l’acqua porti malattie e per questo non la tocca e non la usa per lavarsi. Lui è felice, sta bene e non intende cambiare le sue abitudini. quando era ragazzo e fino a 20 anni è stato costretto dai genitori a lavarsi costantemente ma poi, diventato adulo ha potuto scegliere ...

Il Segreto spoiler al 2 agosto : la Ramos non vuole Alvaro Come medico del paese : Torna l'appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto, la popolare soap opera iberica in onda su Canale 5. Nel corso delle puntate in onda da lunedì 29 luglio a venerdì 2 agosto, Antolina si infurierà quando verrà a sapere delle intenzioni di Carmelo di nominare Alvaro medico ufficiale di Puente Viejo. Intanto proprio il dottore proporrà ad Isaac di effettuare dei lavori di falegnameria al dispensario. Anticipazioni Il Segreto: Antolina ...

AL BANO CARRISI/ Rimprovera il figlio : 'Lavorare? Non fare Come me - studia economia' : Al BANO CARRISI in replica al Maurizio Costanzo Show: il dramma della scomparsa di Ylenia e la confessione:'Non sono più innamorato di Romina Power e di Loredana Lecciso'