Brindisi | schiaffi e spintoni ai bimbi dell’asilo | maestra indagata e sospesa

Schiaffi tra sorelle sull'aereo a Brindisi. Il volo parte in ritardo di un'ora tra le proteste dei passeggeri : Lite e Schiaffi tra sorelle a bordo dell’aereo che parte con oltre un’ora di ritardo tra le proteste degli altri passeggeri. È accaduto nella giornata di ieri a Brindisi, su un velivolo della compagnia RyanAir diretto ad Orio al Serio. A riportare i dettagli della vicenda è il Quotidiano di Puglia.Il decollo era previsto alle 12.45 ma è avvenuto soltanto alle ore 14 per via della litigio tra due sorelle che, ...