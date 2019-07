Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2019) Le autorità ungheresi non dannoaiin attesa di rimpatrio che si trovano nelle aree di transito ungheresi alcon la Serbia. Una decisione che rientra tra gli effetti della legge ‘Stop Soros’ che ha reso reato il sostegno ai richiedenti asilo. Laeuropea ha quindi deciso di avviare il primo passo per la procedura d’infrazione e di deferire Budapest alla Corte di giustizia dell’Ue, con sede in Lussemburgo perché “il soggiorno obbligatorio in queste zone non è conforme alla direttiva europea e il non rifornimento di alimenti non rispetta le disposizioni comprese nelle direttiva e nella carta dei diritti fondamentali Ue“. La decisione di Bruxelles arriva dopo due avvertimenti rimasti lettera morta già inviati a Viktor Orban, il premier sovranista stimato da Matteo Salvini per le sue misure di contrasto all’immigrazione ...

repubblica : Pallanuoto, il Settebello non tradisce mai: batte l'Ungheria e va in finale [news aggiornata alle 14:09] - TutteLeNotizie : “Ungheria non dà cibo ai migranti al confine con la Serbia”: Commissione Ue apre procedura… - FaGiordi : RT @repubblica: Pallanuoto, il Settebello non tradisce mai: batte l'Ungheria e va in finale [news aggiornata alle 14:09] -