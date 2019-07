Trentin trionfa a Gap | Alaphilippe resta leader del Tour de France

Tour de France 2019 - Matteo Trentin in trionfo : l’Italia vince due tappe! Miglior bottino dal trionfale 2014 di Nibali : Giornata memorabile per Matteo Trentin che ha vinto la diciassettesima tappa del Tour de France 2019, l’alfiere della Mitchelton-Scott si è inserito nella maxi-fuga da lontano, ha ben interpretato il percorso ricco di saliscendi, è scattato sull’ultimo GPM quando mancavano 14 km al traguardo ed è giunto in solitaria a Gap. Apoteosi totale per il 29enne che ha trionfato alla Grande Boucle per la terza volta in carriera, il Campione ...