Sperimentate un’esperienza in “quarta persona” con l’avventura puzzle Pavilion | Touch

Fonte : tuttoandroid

(Di giovedì 25 luglio 2019)Edition è un'avventura in "quarta persona" basata sui rompicapo in cui guiderete un misterioso personaggio alla scoperta di un luogo surreale e onirico dove la realtà si scontra con la fantasia. Il gameplay offre la possibilità di interagire con l'ambiente, i suoni, le luci e gli oggetti fisici tramite comandiintuitivi. L'articoloun’esperienza in “quarta persona” con l’avventuraEdition proviene da TuttoAndroid.