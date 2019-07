L’allarme dell’Onu | «116 persone morte  in un naufragio al largo della Libia»

Fonte : corriere

(Di giovedì 25 luglio 2019) Secondo l’Alto commissariato Unhcr per i rifugiati altre 132sarebbero state soccorse. Il barcone sarebbe partito da Khoms, oltre 100 chilometri a est di Tripoli. Filippo Grandi: «Quella di oggi è la peggior tragedia dell'anno»

paoloigna1 : L’allarme dell’Onu: «116 morti in un naufragio al largo della Libia» - RCittaFutura : L'@UNHCRItalia, l'Alto commissariato dell'Onu per i rifugiati ha lanciato un allarme nel Mediterraneo. - Roby_Giordano : Migranti. L'allarme dell' Onu: 150 morti in naufragio davanti Libia. Altri 150 sono stati soccorsi. 300 a bordo secondo sopravvissuti -