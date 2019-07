Caudo | Fratelli d’Italia arriva sempre dopo | già intervenuti in via Dina Galli

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 25 luglio 2019) Roma – “Come al solitod’Italiae non sa fare altro che buttarla in caciara”. È quanto afferma in una nota il presidente del III Municipio, Giovanni. “Il Municipio e’ intervenuto presso l’Ater gia’ ieri e l’amministratore di Ater ha fatto gia’ oggi intervenire la squadra di manutenzione- ha aggiunto- Ora tocca all’Acea ripristinare la corrente”. “In quanto al degrado di viail Municipio ha fatto un sopralluogo gia’ nei mesi scorsi con l’allora Comissario Ater Basilicata e ora con il nuovo amministratore delegato Andrea Napoletano. Sulla cura che abbiamo dedicato ai servizi sociali e anche sanitari nel Municipio ci sono gli atti come l’Accordo quadro con la Asl Rm1 per il potenziamento dei servizi nel polo di via Lampedusa con i lavori gia’ in ...