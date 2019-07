Bimbo di quattro anni muore annegato | tragedia a Pozzuoli durante un matrimonio

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 25 luglio 2019) Lasi è consumata ala scorsa notte di mercoledì 24 luglio: undi 4ha perso la vita annegando in una piscina dove alcuni invitati facevano in bagno nel corso dei festeggiamenti di un. Il dramma nel corso dei festeggiamenti nuziali Mentre amici e cuginetti festeggiavano in acqua facendo un bagno nella piscina del lido Kora di Lucrino, il piccolo Davide M. è sfuggito allo sguardo dei presenti, probabilmente per unirsi a loro. Sono ancora da accertare i motivi che hanno portato il bambino ad allontanarsi dal controllo dei suoi genitori, una coppia di Maddaloni, in provincia di Caserta, che ha altri due figli. La vittima era il secondo di tre fratelli. Il corpo privo di vita del piccolo Davide è stato notato da una delle animatrici che si è tuffata immediatamente in piscina per recuperarlo. Dopo averlo portato fuori dall'acqua sono stati ...

