Vicenza | si sveglia dal coma e descrive il delitto dell’amica | ‘Con lei per proteggerla’

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Doveva essere un ultimo incontro, quello dell’addio definitivo. Tuttavia Marianna Sandonà non si fidava del suo ex convivente, Luigi Segnini, un camionista 38enne di Torri di Quartesolo. Così aveva chiesto all’amico e collega di lavoro Paolo Zorzi, 45 anni, di presenziare con lei all’appuntamento, fissato per l’8 giugno nella piazzola sul retro del condominio in cui la donna viveva a Montegaldella, in provincia di. Si sentiva più sicura avendo al suo fianco un testimone che avrebbe dovuto proteggerla visti i rapporti ormai tesi tra i due dopo la fine della relazione. Ma la furia omicida dell’ex aveva sorpreso entrambi. L’assassino armato di un coltello con una lama di dieci centimetri si era scagliato sulla donna, uccidendola con 19 colpi, e poi anche sull’amico, che tentava di difenderla, ferendolo gravemente con tre fendenti prima di tentare di uccidersi. Il racconto del ...

