U&D | Lorenzo Riccardi a gamba tesa su Instagram | ' La gente dovrebbe farsi i ca

Grave lutto per Lorenzo di U&D - il Cobra commuove tutti : 'Guardami da lì su nonna' : In queste ore, il popolo del web si sta stringendo attorno all'ex tronista di Uomini e Donne Lorenzo Riccardi e alla sua famiglia a causa di un Grave lutto. Nel corso della giornata di ieri, infatti, il Cobra ha pubblicato un post davvero struggente dedicato alla sua povera nonna. La signora Anna si è spenta ieri e, molto probabilmente, era già malata. L'ex tronista non ha voluto dare, ovviamente, troppe spiegazioni al riguardo. Il ragazzo si è ...

Gossip U&D : Lorenzo e Claudia duettano in spagnolo - Teresa lancia la sua hit estiva : Sono ben tre gli ex protagonisti di Uomini e Donne che in questi giorni hanno lanciato sul mercato un loro brano per l'estate: Teresa Langella ad esempio, poche ore fa, ha pubblicato il singolo Ibiza&Formentera, ottenendo tutto il supporto del fidanzato Andrea Dal Corso. Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, invece, hanno accettato una sfida piuttosto ardua: la coppia, infatti, ha prestato voce e immagine alla canzone Boletas de amor, ...

U&D - Lorenzo scherza su Manuel e Giulia : 'È più pericolosa Ibiza di Temptation Island' : La notizia sul tradimento che si dice abbia subito Giulia Cavaglià, è sulla bocca di tutti: da quando sui social network ha iniziato a circolare il video nel quale si vedrebbe Manuel Galiano baciare un'altra ragazza a Ibiza, in tanti si sono esposti per dire la loro opinione a riguardo. Lorenzo Riccardi, vecchia conoscenza della tronista torinese, ieri ha usato Instagram per commentare in modo ironico quanto è successo: il pugliese, infatti, ha ...

Grande Fratello Vip 4 - tra i nomi di chi potrebbe esserci Lorenzo di U&D è tra i favoriti : Fervono i preparativi per la prossima edizione del Grande Fratello Vip, il fortunato reality show Mediaset giunto alla sua quarta edizione di messa in onda su Canale 5. In queste ore trapelano le prime indiscrezioni non soltanto sui nomi dei nuovi conduttori del reality show ma anche sui concorrenti che potrebbero prendere parte a questa edizione che debutterà tra ottobre e novembre nel prime time. Tra i candidati spicca il nome di Lorenzo ...