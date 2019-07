Treni | Trenitalia fa causa alla app da 3 milioni di utenti che aggrega orari | ritardi e

Tre ore di ritardo (in media) per l'Altà Velocità di Trenitalia e Italo : Una giornata difficile per chi oggi ha scelto di muoversi in treno. Dalle 5.40 di questa mattina la rete ferroviaria ha subito fortissimi rallentamenti a causa di un incendio doloso agli impianti che gestiscono la circolazione dei treni. In particolare si parla di tre roghi in una cabina elettrica dell'alta Velocità e in due 'pozzetti' nella zona della stazione di Rovezzano, in Toscana. Nell'arco della mattinata sono stati cancellati 42 ...

Ritardo Treni - ecco come ottenere il rimborso con Trenitalia e Italo : Ritardo treni, ecco come ottenere il rimborso con trenitalia e Italo Dopo i rallentamenti causati dall'incendio doloso sulla Roma-Firenze , le due compagnie hanno fornito le informazioni utili per i viaggiatori coinvolti. Si va dai risarcimenti fino alle modifiche senza penale Parole chiave: ...

Caos Treni - ritardi tra le 3 e le 4 ore : Trenitalia e Italo - rimborsi integrali. Di Maio : «Attentato allo Stato» : Caos treni e ritardi a ripetizione, fino a 4 ore, da Milano a Roma, Firenze e Napoli: traffico ferroviario nel Caos dall'alba di oggi e Italia spaccata in due dopo che alle porte...

Caos Treni - ritardi tra le 3 e le 4 ore e passeggeri furiosi. Trenitalia : rimborso per chi rinuncia a viaggio : Caos treni e ritardi a ripetizione, fino a 4 ore, da Milano a Roma, Firenze e Napoli: traffico ferroviario nel Caos dall'alba di oggi e Italia spaccata in due dopo che alle porte...

Caos Treni - Trenitalia annuncia il rimborso integrale dei biglietti : Pina Francone In una nota ufficiale, trenitalia annuncia il rimborso integrale dei biglietti per chi ha dovuto rinunciare al viaggio rimborso integrale per i passeggeri dei treni alta velocità e media-lunga percorrenza che rinunciano al viaggio, in quanto interessati dal blocco del traffico ferroviario, con ritardi e cancellazioni, per i danni provocati dall'incendio causato da un atto doloso a opera di ignoti in corrispondenza della ...

Come chiedere il rimborso del biglietto Trenitalia e Italo per i ritardi del 22 luglio : ritardi fino a 180 minuti, molti treni cancellati, disagi in molte parti d’Italia. L’incendio di una cabina elettrica dell’Alta velocità a Rovezzano, Firenze, ha spaccato il paese in due. Trenitalia e Italo hanno comunicato le modalità per chiedere il rimborso del biglietto. Trenitalia - I passeggeri che decidono di cambiare la data del viaggio possono farlo in biglietteria o ai desk di assistenza ...

Caos Treni - ritardi tra le 3 e le 4 ore e passeggeri furiosi. Trenitalia : rimborso integrale per chi rinuncia a viaggio : Caos treni e ritardi a ripetizione, fino a 4 ore, da Milano a Roma, Firenze e Napoli: traffico ferroviario nel Caos dall'alba di oggi e Italia spaccata in due dopo che alle porte...

Treni in tilt - in ritardo e cancellati il 22 luglio : motivi - avvisi e rimborso Trenitalia e Italo : Treni in tilt, è proprio il caso di dirlo. In fortissimo ritardo o addirittura cancellati in questa mattinata del 22 luglio. Attualmente l'Italia è spezzata in due, all'altezza di snodi strategici tra la toscana e l'Emilia Romagna e la situazione potrebbe non tornare alla normalità nel brevissimo periodo. Ad essere colpito dalle forti anomalie odierne è il traffico ferroviario Alta Velocità e regionale all'altezza del nel nodo di Firenze. ...

Codacons diffida Trenitalia : "Vergognoso trattamento dei passeggeri" : Luca Sablone Caldo e senza aria condizionata, la rabbia di Codacons: "Chiederemo i rimborsi dei biglietti, presenteremo un esposto alla Procura della Repubblica" Il Regionale veloce di Trenitalia 1692 da Imperia Centrale a Milano Centrale, già a Genova si presentava pieno oltre ogni limite e capacità. Lo denuncia il Codacons, che ha annunciato una serie di azioni contro la società italiana per la gestione del trasporto ferroviario ...

Sciopero 24 luglio : Trenitalia cancella diversi Treni - previsti disagi per i passeggeri : Poteva essere un mercoledì di mezza estate come tanti altri il 24 luglio 2019 ed invece non sarà così. Almeno per quanto riguarda i viaggiatori di trenitalia che vedranno cancellati diversi treni a causa di uno Sciopero nazionale indetto dal personale dell'intero Gruppo FS (eccezione fatta per il personale Trenord Regione Lombardia, Personale RFI SpA - direzione circolazione area Napoli). L'agitazione avrà rilevanza nazionale e durerà dalle ore ...

Due euro per la scelta del posto - Trenitalia ribatte : "È gratuita per pendolari e clienti fedeli" : Il Codacons aveva annunciato di voler presentare un esposto all’Antitrust e al presidente dell’Autorità dei trasporti...

Perché da oggi molti biglietti Trenitalia costano due euro in più : Da oggi, 13 luglio 2019, sui treni di Trenitalia Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca, in tutte le classi, scegliere...