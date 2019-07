Ragazzo di 22 anni si toglie la vita in diretta su facebook perché la sua ex si è sposata

Udine - muore accoltellato Ragazzo di 18 anni : “Colpito da un minorenne durante una lite” : Un ragazzo albanese di diciotto anni è morto all’ospedale di Udine dopo essere stato accoltellato da un altro giovane, un connazionale ancora minorenne ospite di una struttura di accoglienza. Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio di lunedì. I due giovani avrebbero litigato per futili motivi.Continua a leggere

Si schianta con motorino dopo averne perso controllo : morto Ragazzo di 26 anni : Roma – Incidente mortale ieri pomeriggio alle 15.45 in Via Carmelo Bene 340, nella zona Casale Nei di Roma. A perdere la vita, un ragazzo di 26 anni, Bogdan Lucian Moscaliuc che per cause da accertare ha perso il controllo del motoveicolo su cui viaggiava, un Honda SH 150. Sul posto sono intervenuti gli agenti del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale. Al momento non risultano coinvolti altri veicoli. Il corpo e’ ...

Genova - Ragazzo cieco di 19 anni muore cadendo dalle scale : Il giovane stava attendendo la madre sul pianerottolo di casa: i due stavano er uscire quando per cause ancora da accertare è caduto dalle scale ed è morto.Continua a leggere

Cadavere di un Ragazzo di 28 anni ritrovato dentro una piscina pubblica a Milano : Un ragazzo di 28 anni è stato trovato morto, la scorsa notte, dentro una piscina aperta al pubblico a Milano. In base alle prime frammentarie informazioni, una persona ha dato l’allarme verso le 3.20 al 112: nella vasca dell’impianto delle Milanosport di via Sant’Abbondio, alla periferia sud della città, è stato trovato il corpo.Le indagini sono condotte dalla polizia. Al momento tutte le ipotesi sono ...

Parma - auto investe Ragazzo di 16 anni in bici. E’ gravissimo : Il giovane è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale Maggiore di Parma dove versa in gravi condizioni. E' ricoverato nel reparto di rianimazione e la prognosi è riservata.Continua a leggere

Ragazzo di 14 anni si butta sotto al treno davanti ai compagni - all’uscita della scuola : Sam Connor si trovava seduto su una panchina della stazione insieme ai suoi compagni di classe. Era appena uscito dalla scuola cattolica salesiana di Chertsey, Surrey, che frequentava. A un certo punto ha dato il suo zaino e il suo cellulare a un suo compagno e si è buttato sui binari. È stato travolto dal treno. Secondo quanto riportato dal Sun e da altri giornali britannici, il 14enne era vittima di bullismo. “Ho amici che erano lì e ...

Terribile incidente frontale tra auto a Ferrara - muore Ragazzo di 20 anni : Nell'incidente tra due auto è morto Marco Brunello; per cause ancora da accertare ha perso il controllo della sua auto scontrandosi subito dopo il ponte di Occhiobello. L'impatto è stato devastante, il giovane è rimasto incastrato tra le lamiere della sua auto.Continua a leggere

Capodimonte : perde la vita un Ragazzo di 17 anni dopo un tuffo nel lago : Tragedia a Capodimonte, dove nel pomeriggio di martedì un ragazzo di soli diciassettenne anni ha perso la vita dopo essersi tuffato nel lago di Bolsena in compagnia di alcuni amici. La gita al lago e la tragedia Si chiamava Joshua e non aveva ancora raggiunto la maggiore età: nella giornata di martedì il diciassettenne di origini nigeriane si era recato con alcuni amici in località Scoglione per trascorrere qualche ora all'insegna del relax e ...

Elite Dangerous : grazie al supporto di community e sviluppatori un Ragazzo di 15 anni ha trascorso i suoi ultimi giorni di vita in completa gioia : Quella che state per leggere è la storia di Michael, un ragazzo inglese di 15 anni che per anni ha combattuto contro una terribile malattia e che è venuto a mancare il 22 maggio di quest'anno.Come riporta la lettera pubblicata all'interno di The Guardian, Michael è sempre stato un ragazzo con molte passioni, tra cui i videogiochi ambientati nello spazio. Il suo gioco preferito è stato Elite Dangerous ed era conosciuto nella community con il nome ...

Tragedia a Capodimonte : perde la vita un Ragazzo di 17 anni dopo un tuffo nel lago : Tragedia a Capodimonte, dove nel pomeriggio di martedì un ragazzo di soli diciassettenne anni ha perso la vita dopo essersi tuffato nel lago di Bolsena in compagnia di alcuni amici. La gita al lago e la Tragedia Si chiamava Joshua e non aveva ancora raggiunto la maggiore età: nella giornata di martedì il diciassettenne di origini nigeriane si era recato con alcuni amici in località Scoglione per trascorrere qualche ora all'insegna del relax e ...

Tragedia nel torinese : Ragazzo di 17 anni rimane incastrato tra le rocce e muore annegato in un torrente : Pina Francone Il ragazzo stava facendo il bagno in compagnia di tre amici, quando è rimasto bloccato nella corrente Un ragazzo di 17 anni è morto annegato oggi pomeriggio in un torrente della Val Chiusella, in provincia di Torino. Il tragico incidente è accaduto in località Alice Superiore, dove il giovane, di origine albanese e residente a Settimo torinese, stava trascorrendo una giornata in compagnia degli amici, che avevano ...

Ragazzo di 20 anni dichiarato morto si sveglia il giorno dopo : amici e parenti stavano organizzando il funerale : parenti e amici stavano organizzando il suo funerale ma lui un giorno dopo esser stato dichiarato morto si è risvegliato all’improvviso. È successo in India, come riferisce l’Independent: un Ragazzo di 20 anni, Mohammad Furqan aveva avuto un incidente stradale in seguito al quale, lunedì pomeriggio, è stato portato d’urgenza in ospedale dove i medici ne hanno constatato il decesso. La salma del giovane era stata poi riportata ...

Sbanda col furgone e finisce contro un albero : morto un Ragazzo di 23 anni : La vittima è Nicolas Lazzarin, di Cavarzere, in provincia di Venezia. Il suo profilo Facebook è stato inondato da messaggi...

Spagna - Ragazzo di 17 anni muore di caldo mentre lavora in un campo : Un ragazzo di 17 anni della provincia spagnola di Cordoba è morto di caldo: ha accusato un malore mentre lavorava in un campo, ha tentato di cercare refrigerio tuffandosi in piscina ma ha accusato da subito forti convulsioni ed è deceduto in ospedale.