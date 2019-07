Perché un sandbox può dare la spinta al fintech made in Italy

Fonte : wired

(Di mercoledì 24 luglio 2019)(Getty Images) di Ludovica Mosci e Alessandro Ferrari* Lo scorso 28 giugno 2019, è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge 58/2019 di conversione del decreto legge 34/2019 (cosiddetto Decreto crescita) che, all’articolo 36, comma 2 bis, prevede: “Al fine promuovere e sostenere l’imprenditoria, di stimolare la competizione nel mercato e di assicurare la protezione adeguata dei consumatori, degli investitori e del mercato dei capitali, nonché di favorire il raccordo tra le istituzioni, le autorità e gli operatori del settore, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti la Banca d’Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) e l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass), adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno o più regolamenti per definire le ...

