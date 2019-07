Mahmood | vacanza d’amore a Mikonos con Dario Faini

Fonte : dilei

(Di mercoledì 24 luglio 2019) La felicità è un sorriso di trionfo nello scenario unico dial tramonto. Lo stesso sorriso che ha stampato in faccia, il giovane musicista trionfatore di Sanremo 2019 nella foto che posta su Instagram per celebrare il trionfo del suo brano ‘Soldi’, disco di platino anche in Spagna e in Grecia. Un successo che, solo un anno fa, l’artista milanese non avrebbe mai potuto immaginare, e che rende ancora più magiche le sue meritate vacanze greche. Un successo che è frutto di un lavoro non individuale, ma condiviso con tante persone, a iniziare dal produttore del brano ‘Soldi’, che nelle potenzialità del giovane artista e della sua musica ha creduto da subito., in arte Durdest è un professionista che lavora con tanti nomi importanti della musica italiana, ed è l’uomo con cuicondivide la gioia del successo della canzone che ha sbancato le classifiche. E non ...

