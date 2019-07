Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 24 luglio 2019)è tra i protagonisti di C'era unaa Hollywood, ultimo film diretto da Quentin Tarantino. In occasione della première, la figlia dell'attore gli ha dedicato unpost su Instagram, in cui ha elogiato il suo lavoro e quanto fosse importante per lui.La pellicola di Tarantino è l'ultimo progetto a cuiha preso parte. Prima di morire, aveva firmato anche per apparire nel revival di Beverly Hills 90210, mentre Riverdale 4 gli renderà omaggio nel primo episodio della nuova stagione. La star, icona degli anni Novanta, è morta lo scorso marzo in seguito a un grave ictus dal quale non si è più ripreso."Mi spezza il cuore e mi riempie di orgoglio allo stesso tempo sapere che questo film, questo piccolo momento dei storia è qui."Così esordisce, figlia minore di, su Instagram, continuando a parlare di come suofosse fiero di ...

_diana87 : Il toccante tributo di Sophie al padre Luke Perry all’anteprima di C’era una volta a Hollywood: ‘Triste ma fiera di… - _diana87 : RT @OptiMagazine: Il toccante tributo di Sophie al padre #LukePerry all'anteprima di #CeraunavoltaaHollywood: 'Triste ma fiera di te' https… - OptiMagazine : Il toccante tributo di Sophie al padre #LukePerry all'anteprima di #CeraunavoltaaHollywood: 'Triste ma fiera di te'… -