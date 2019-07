Il governo che non c' è e i piani di Boris Johnson

Il governo degli Stati Uniti ha avviato un’indagine antitrust sulle grandi aziende tecnologiche : Il dipartimento di Giustizia (DOJ) degli Stati Uniti ha annunciato l’avvio di un’ampia indagine antitrust nei confronti delle grande aziende tecnologiche statunitensi, come Facebook, Google e Amazon. L’indagine avrà lo scopo di verificare se le società stiano limitando la concorrenza

Parla Nello Musumeci : “Caro Salvini - butta a mare il governo finché sei in tempo” : Roma. “Il mio consiglio è quello di mandare a mare questo governo”. Eppure Matteo Salvini ha spostato a mare il ministero dell’Interno e anziché nuotare verso nuove elezioni preferisce l’ombrellone del M5s. “E io invece penso che anche per lui sia arrivato il momento del coraggio, quello in cui si p

Conte dice che il governo non può dire no alla TAV : Secondo il presidente del Consiglio fermare l'opera costa più che farla e ormai solo il Parlamento, dove la maggioranza è a favore della TAV, può bloccarla

Tav - Conte : “Non realizzarlo costerebbe molto più che completarlo. Questa è la posizione del governo” : “Non realizzare il Tav costerebbe molto più che realizzarlo. E dico questo pensando all’interesse nazionale, che è l’unica ed esclusiva stella polare che guida e guiderà sempre questo governo. Questa è la posizione del governo ferma restando la piena sovranità e autonomia del Parlamento”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, nel corso di una diretta Facebook in cui ha spiegato la posizione del governo sulla ...

Spagna - il Congresso boccia il governo Sanchez al primo turno. Servono i voti di Podemos e dei partiti baschi : Niente di fatto al primo turno di votazioni per Pedro Sanchez. Il riconfermato primo ministro spagnolo socialista non è riuscito a ottenere la maggioranza assoluta del Congresso, 176 voti, che gli avrebbe permesso di formare un nuovo governo. Il leader del Psoe ha incassato solo 124 voti a favore, quelli dei suoi 123 deputati e del rappresentante del Partido Regionalista de Cantabria, José María Mazón, contro 170 contrari e 52 astenuti. A pesare ...

Anac - Raffaele Cantone si è dimesso/ Scontri governo : "serve che ritorni magistrato" : Anac, si è dimesso il Presidente Raffaele Cantone: 'chiuso ciclo, torno a fare il magistrato ed è urgente vista la situazione'. Scontri col Governo e..

Renzi ha detto che non voterà mai per un governo con il M5s o la Lega : "Non voterò mai per un governo con i 5 stelle o con la Lega". Lo ha detto Matteo Renzi a Omnibus su La7. L'ex premier ha poi sottolineato: "non penso proprio di uscire da un partito che è il mio partito. Se poi qualcuno vuole fare l'accordo con i 5 Stelle, lo faccia pure", ma io "non voterei un governo con i 5 Stelle, vorrei che il Pd facesse l'opposizione".

«Arata fece pressioni perché Siri avesse un incarico nel governo» - le intercettazioni della Dia : «Nei giorni precedenti alla formazione dell'attuale governo, Paolo Arata si prodigava, su richiesta esplicita di Armando Siri, affinché quest'ultimo ottenesse un importante...

governo ultime notizie : Matteo Salvini - pronti ad andare anche da soli : Governo ultime notizie: Matteo Salvini “pronti ad andare anche da soli” Nonostante sia stato scongiurato il rischio di elezioni anticipate a settembre, la tensione all’interno dell’esecutivo rimane decisamente alta. Il russiagate da un lato e le divergenze su Autonomia e grandi opere dall’altro, minano seriamente la stabilità dell’esecutivo giallo-verde. Per ora, i principali punti d’intesa tra ...

governo - Toninelli a Salvini : “Io blocco i cantieri? Come dire che lui non blocca le Ong” : “dire a me che sono il ministro che blocca i cantieri è Come dire a Salvini che è il ministro che non blocca le Ong”. Così il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, a Caltanissetta per incontrare le imprese che lavorano nel cantieri Cmc della Agrigento-Caltanissetta e le associazioni di categoria interessate dalle novità sul Codice degli appalti, ha replicato a distanza al ministro dell’Interno, Matteo Salvini. “Io ...