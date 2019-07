Fa il bungee jumping ma la corda si spezza | il video choc dell' incidente

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Pina Francone L'in Polonia, dove il malcapitato protagonistaa vicenda, un 39enne, è sopravvissuto nonostante le gravissime ferite Si è lanciato con il, ma lasi èta e lui è precipitato al suolo. L'in un parcoa Polonia, dove il malcapitato protagonistaa vicenda, un 39enne, è miracolosamente sopravvissuto, nonostante le gravissime ferite. Laelastica, una volta arrivata al massimoa sua tensione, si èta: l'uomo è caduto da circa trenta metri di altezza su un "cuscino da salto" sistemato appositamente nella zona di "atterraggio" per sicurezza. E proprio grazie alla presenza del maxi gonfiabile che la vita del 39enne non è statata: fosse caduto sul terreno, per lui non ci sarebbe stato molto probabilmente nulla da fare. I soccorsi sono stati immediati, così come il trasporto ...

