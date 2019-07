Divulgazione delle buone pratiche di Protezione Civile | collaborazione tra Dipartimento e

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Prosegue latra ildellae la FIT – Federazione Italiana Tabaccai. In attuazione all’intesa firmata nello scorso mese di gennaio, è stato siglato oggi presso la sede delil protocollo tecnico che definisce le attività che la Rete operativa FIT può realizzare per la diffusioneinformazioni e i servizi dinelle fasi di previsione e prevenzione, ma anche in quelle di preparazione, risposta operativa e superamento dell’emergenza. L’accordo – siglato dal Capo, Angelo Borrelli, e dal Presidente della Federazione Italiana Tabaccai, Giovanni Risso – prevede il coinvolgimentorivendite di generi di monopolio associate alla FIT nella diffusione della conoscenza edi. In particolare, i tabaccai diffonderanno i messaggi istituzionali e le indicazioni provenienti da ...

VailatiSergio : RT @LivioGambarini: Grazie! Un romanzo storico è prima di tutto un'opera di divulgazione, perciò richiede un lungo studio preparatorio dell… - LivioGambarini : @songase975 Grazie! Un romanzo storico è prima di tutto un'opera di divulgazione, perciò richiede un lungo studio p… - LivioGambarini : Grazie! Un romanzo storico è prima di tutto un'opera di divulgazione, perciò richiede un lungo studio preparatorio… -