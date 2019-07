Temptation Island | la puntata del 22 luglio si potrà rivedere sul web e in tv

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 23 luglio 2019) Torna anche questa settimana su Mediaset il consueto appuntamento settimanale con il reality dei sentimenti, "". Lunedì 22, infatti, è andata in onda in primetime su Canale 5 la quintadell'edizione corrente dello show, in cui abbiamo assistito al falò di confronto della coppia formata da Massimo e Ilaria. Per tutti quelli che non hanno potuto seguire la quintadiin diretta su Canale 5, sappiate che avrete sempre l'opportunità di rivederla in replica sui canali ufficiali Mediaset. Dove vedere online la replica della terzadi '' Nel dettaglio, si segnala che la replica della quintadello show condotto da Filippo Bisciglia sarà facilmente reperibile sia in televisione che sul web. In tv, infatti, andrà in onda in primetime su La5 martedì 23a partire dalle 21:10, mentre sul web sarà ...

simone_paciello : “Tutto questo è Temptation Island” (2069 peró) ??????????????? #Temptationisland - bunsandvans : RT @yleniaindenial: Achille Lauro: festival di Sanremo, duetto con Morgan, amore della zia Mara, imitato all'estero, colonna sonora di Temp… - LSunshine93 : RT @elinwonderIand: “TERMINA COSÌ LA QUINTA PUNTATA DI TEMPTATION ISLAND.” E NON CI FANNO VEDERE IL FALÒ #TemptationIsland -