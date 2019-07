“Svaligiata casa” Furto ai danni di Emanuele Filiberto Valore del bottino enorme

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 23 luglio 2019) I topi di appartamento amano l’estate, i ladri entrano in casa soprattutto in questa stagione. E a questa regola non fuggono neanche i vip, i personaggi dello spettacolo, cantanti e attori. L’ultimo, ma solo in ordine di tempo è statoche negli ultimi giorni si è visto depredare la sua abitazione parigina. La notizia è stata mantenuta top secret per tutto questo tempo ed è arrivata alla stampa italiana sono in queste ore. Il principe di casa Savoia, in compagnia dell’attrice parigina Clotilde Courau, erano fuori casa per passare una semplice serata insieme. Quando sono rientrati ecco la sorpresa, di certo non gradita: serratura scardinata, oggetti ovunque, tantissimi beni che mancavano all’appello. Stando a quanto viene riferito dai media parigini e dalle forze dell’ordine locali ilammonterebbe ad una cifra vicina ai 500 mila euro. dopo la ...