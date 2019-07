Sciopero | bus e treni domani a rischio | gli orari | città per città Sindacati dicono no

Sciopero 24 luglio 2019 : treni - bus e mezzi pubblici - le fasce garantite : Sciopero 24 luglio 2019: treni, bus e mezzi pubblici, le fasce garantite In mezzo all’estate ecco gli scioperi dei mezzi di trasporto, tra treni e aerei, si preannuncia il caos nell’ultima decade di luglio. Giornate particolarmente “nere” e intense quelle di mercoledì 24 luglio e di venerdì 26 luglio. È stato infatti confermato lo Sciopero nazionale dei trasporti proprio in quelle 2 giornate. Mentre il settore del trasporto aereo si fermerà ...

Trasporti : Sciopero 24 luglio - a Palermo autobus fermi : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) – autobus fermi, mercoledì 24 luglio, a Palermo per lo sciopero nazionale dei Trasporti. Il personale dell’Amat, annunciano le segreterie provinciali di Filt Cgil, Fit-Cisl e Uilt -Uil, aderiscono alla prima azione di sciopero nazionale proclamata dalle rispettive federazioni nazionali dei sindacati. Il personale di movimento incrocerà le braccia per quattro ore, dalle 9 alle ore 13, con il rientro ...

Sciopero Atm giovedì 11 luglio - a Milano metro - tram e bus a rischio : ecco gli orari : Nuova giornata di mobilitazione per il personale del trasporto pubblico locale di Milano. Oggi, giovedì 11 luglio, è in programma infatti uno Sciopero dei dipendenti di Atm, indetto dalla confederazione unitaria di base, il Cub, per protestare contro la liberalizzazione, la privatizzazione e la finanziarizzazione del trasporto pubblico locale milanese e dell’hinterland. Pertanto, il servizio di metropolitane, tram e autobus non è garantito dalle ...

Trasporti - Sciopero generale : il 24 luglio si fermano bus e treni - il 26 gli aerei : Lo scoperto nazionale dei Trasporti pubblici è il 24 luglio per bus e treni e due giorni dopo, il 26 luglio, per gli aerei. La decisione è stata presa e resa nota dalle sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e UilTrasporti attraverso i rispettivi segretari: "Lo sciopero non è contro i due partiti al Governo, ma contro l'immobilismo di questo Governo. Senza Trasporti moderni, il Paese non potrà ripartire".Continua a leggere

Sciopero 25 GIUGNO 2019 TRASPORTI ROMA/ Atac - bus e metro : ZTL diurne non in vigore : SCIOPERO 25 GIUGNO TRASPORTI Atac ROMA: inizia l'agitazione, mezzi pubblici capitolini fermi fino alle 17:00 di stasera. Tutti i dettagli

Al via Sciopero di 24 ore : coinvolte metro - bus e ferrovie : Roma – Al via a Roma lo sciopero di 24 ore dei trasporti proclamato da Usb e Orsa. Si tratta della protesta che era in programma giovedi’ 20 giugno e che e’ stata rinviata dopo una riunione tra i sindacati e la Prefettura. I lavoratori si fermano dalle ore 8.30 alle ore 17 e dalle 20 a fine servizio. Interessati dall’agitazione i bus di superficie, tram, metro A, B e C e ferrovie concesse, ovvero Termini Centocelle, ...

Sciopero dei trasporti a Roma - bus e metro a rischio : gli orari e fasce di garanzia : L'agitazione prevista per il 20 giugno si terrà invece martedì 25, a rischio bus, filobus tram, metropolitane e ferrovie...

Roma - domani trasporti a rischio per lo Sciopero di metro e bus : Si preannuncia un martedì difficile per l'agitazione di 24 ore indetta da Usb e Orsa. Fascia di garanzia tra le 17 e le 20

Martedì nero per trasporti pubblici : metro e bus a rischio causa Sciopero : Roma – A Roma metro e bus a rischio martedi’ 25 giugno per lo sciopero di 24 ore proclamato da Usb e Orsa. Si tratta della protesta che era in programma giovedi’ 20 giugno e che e’ stata rinviata dopo una riunione tra i sindacati e la Prefettura. I lavoratori si fermeranno dalle ore 8.30 alle ore 17 e dalle 20 a fine servizio. Interessati dall’agitazione i bus di superficie, tram, metro A, B e C e ferrovie concesse, ...

Indetto Sciopero : giovedì 20 a rischio metro e bus : Roma – A Roma metro e bus a rischio giovedi’ 20 giugno per lo sciopero di 24 ore proclamato dall’Usb. I lavoratori si fermeranno dalle ore 8.30 alle ore 17 e dalle 20 a fine servizio. Interessati dall’agitazione i bus di superficie, tram, metro A, B e C e ferrovie concesse, ovvero Termini Centocelle, Roma-CivitaCastellana-Viterbo e Roma-Lido. Previste le fasce di garanzie dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 17 alle ...