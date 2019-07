Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2019) “La bozza di riforma del M5S sulRai distruggerebbe la tivù di Stato. E allora, siccome non mi interpellano, e forse non servo, me ne vado“. La proposta di Pierluigi Paragone e Maria Laura Paxia fa la prima vittima illustre. E dopo l’ennesimo braccio di ferro fra Lega e M5S, ecco aprirsi la battaglia interna ai pentastellati. Il passo indietro, infatti, arriva dal senatore del M5S Alberto, che si è dimesso dalla Commissione diRai. Una decisione, in realtà, non ancora definitiva “perché diversi miei colleghi mi chiedono di rimanere“. Al centro delle riflessioni polemiche diil progetto di eliminare ile di togliere il tetto alla raccolta pubblicitaria cui la Rai, in quanto emittente di Stato, è soggetta. “Una riforma che la porterebbe a confrontarsi sul mercato insieme a network privati come Mediaset e La7″, ...

zazoomblog : Rai scossone in Vigilanza: si dimette Airola (M5S): “Togliere il canone vuol dire privatizzarla. Se non servo vado… - Noovyis : (Rai, scossone in Vigilanza: si dimette Airola (M5S). “Togliere il canone vuol dire privatizzarla. Se non servo, va… - Cascavel47 : Rai, scossone in Vigilanza: si dimette Airola (M5S). “Togliere il canone vuol dire privatizzarla. Se non servo, vad… -