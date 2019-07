Perché l’idea di Franceschini non fa i conti con la realtà

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 23 luglio 2019) L’idea di Dariosecondo cui il Partito democratico dovrebbe guardare con interesse a una possibile intesa, almeno su alcuni valori fondamentali, col Movimento 5 Stelle, “perché il M5S e la Lega non sono uguali”, merita una riflessione più ampia sui flussi elettorali e le tendenze di voto.L’ex ministro dei Beni Culturali sa bene che il Pd da solo non può farcela a raggiungere la maggioranza con un sistema elettorale proporzionale. Ne consegue la necessità di allargare il campo, che poi è la stessa proposta di Carlo Calenda, se non fosse che quest’ultimo però si consegnerebbe all’opposizione a vita piuttosto di stringere un’alleanza con i 5 Stelle.La questione del “con chi” è naturalmente fondamentale per definire l’identità di un partito o di una coalizione. ...

