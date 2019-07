L’aeroporto di Linate chiude per 3 mesi Una soluzione inefficiente a danno dei cittadini

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2019) Dal 27 luglio a fine ottobrerà i battenti ed i voli saranno trasferiti a Malpensa. Finalmente, dopo 20 anni di attesa, ma per solo 3, Malpensa potrà avere quel profilo di aeroporto intercontinentale che con il vicino City Airport dinon ha mai avuto. Il più grande investimento aeronautico italiano del secolo scorso non ha mai dato i frutti sperati con una utilizzazione media ben al di sotto (40%) delle sue potenzialità. Insomma una prova generale di Hub con 20 anni di ritardo. La durata dei lavori di restyling disembra davvero eccessiva e improvvida la scelta del periodo estivo (maggior traffico).di Orio al Serio con un investimento da 50 milioni ha rifatto la pista lunga 2.700 metri e rifatto la sala partenze in 3 settimane di chiusura dello scalo per asfaltare la pista dilunga 2.400 metri e rifare il gate d’imbarco partenze e ...

