Ercolano | 48enne ubriaco picchia moglie e figlie | arrestato

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 23 luglio 2019) I carabinieri della stazione dihannoieri notte un 48 enne, originario del luogo di cui non sono state rese note le generalità per motivi di privacy, per maltrattamenti in famiglia. L'uomo è stato accusato di avereto in maniera feroce lae le duesotto l'effetto di alcol e probabilmente di stupefacenti. I militari dell'arma lo hanno bloccato quasi in flagranza di reato. Il presunto colpevole era intento ancora ad inveire verso la sua famiglia. Le violenze in famiglia Il reato contestato ad un 48 enne, residente nella regione della Campania denominata Vesuviana è stato commesso ieri notte, presso un piccolo appartamento della periferia di. L'uomo è rientrato in tarda nottata nella propria abitazione in stato di ubriachezza e forse sotto l'effetto di stupefacenti. Da subito ha cominciato ad inveire contro sua: ha iniziato ad ...

