Bimbo cade nello stagno e rischia di morire | salvato dal trattamento extracorporeo

Firenze - cade in stagno e rischia di annegare : Bimbo di 2 anni salvato al Meyer : Un bimbo di 2 anni ha rischiato di morire per annegamento: è arrivato all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze in coma ed è stato salvato dai medici grazie all’Ecmo, una procedura di respirazione extracorporea che ha consentito ai suoi polmoni di stare a riposo e recuperare la loro funzione. Storia a lieto fine per il bambino umbro che nelle scorse settimane è arrivato al Meyer con l’elisoccorso, in coma, e che nei prossimi ...

Ravenna : Bimbo di 5 anni cade nella piscina del residence e rischia di annegare - gravissimo : Il piccolo si trovava con la famiglia in un residence di Casal Borsetti, frazione costiera del comune di Ravenna. Per cause tutte da accertare è finito sott'acqua in una delle piscine della struttura perdendo i sensi. Recuperato dai soccorsi e rianimato è stato trasportato con l'elicottero in spelea dove ora è ricoverato in rianimazione in coma farmacologico.Continua a leggere

Castelleone - Bimbo cade dal terzo piano : è grave : Valentina Dardari Il piccolo avrebbe raggiunto il balcone e scavalcato la ringhiera, perdendo poi l’equilibrio. Ancora da chiarire se i genitori erano presenti al momento del fatto Tragedia a Castelleone, comune in provincia di Cremona, dove un bambino di poco più di due anni ha fatto un volo dal terzo piano schiantandosi al suolo. Trasferito in codice rosso all’ospedale di Bergamo, sarebbe in gravissimo pericolo. Il dramma è ...

Bimbo cade in bici - "miracolo" dei medici : ricostruito il cranio : Il piccolo era arrivato in ospedale in condizioni disperate riportando un "gravissimo trauma cranio facciale con fratture...

Cremona - Bimbo di due anni cade dalla finesra del secondo ma si salva per miracolo : A San Felice, nel Cremonese, un bambino di poco più di 2 anni e mezzo sfuggendo alla vigilanza dei genitori, famiglia di operai rumeni che abitano in una casa Aler, si è arrampicato su...

Dramma a Verona - Bimbo di 3 anni cade nella piscina dell’asilo : è grave : Incidente nella piscina allestita in un asilo nido estivo a Vigasio, in provincia di Verona: un bambino di 3 anni, per cause che sono ancora in via di accertamento, è finito nella vasca. Un elisoccorso del 118 lo sta trasferendo al pronto soccorso in codice rosso: le sue condizioni sono gravi. Indagano i carabinieri.Continua a leggere

Bimbo di tre anni cade nella piscina dell'asilo nido : ricoverato - è gravissimo : Choc in un asilo nido del veronese, dove un Bimbo di tre anni è stato ricoverato in condizioni gravissime all?ospedale di Borgo Trento dopo essere caduto in una piscina....

Cuneo : Bimbo di 2 anni cade nella buca mentre gioca - per salvarlo rimane bloccata anche la madre : Il piccolo stava giocando col fratellino più grande all'esterno di un edifico quando improvvisamente è cascato in un condotto dei areazione la cui grata era stranamente sollevata. Per soccorrerlo la madre si è lanciata all'interno ma è rimasta bloccata a sua volta. Salvati dai vigili del fuoco.

Bimbo cade dalle scale - il riflesso della mamma evita la tragedia : Una donna si distrae al telefonino lasciando la mano al figlio che si sporge sulle scale e cade nel vuoto, quando con uno scatto e una presa repentina la madre riesce ad acciuffare la gamba del bambino. Claudio Carollo tragedia Bimbo ?

Salvo per miracolo! Bimbo di due anni cade dal nono piano : Un bambino di due anni precipita dal nono piano di un palazzo a Parigi, ma si salva: la caduta è stata attutita dai cespugli e dagli alberi nel cortile. Un bimbo di due anni è caduto dal nono piano di un palazzo di Belville a Parigi. Il piccolo si è fortunatamente salvato senza riportare nemmeno una frattura. La polizia, comprensibilmente stupita, si è limitata a commentare che quanto accaduto è un vero e proprio miracolo. Il piccolo ...