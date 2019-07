Ad Atina Jazz sabato 27 luglio arrivano i BowLand

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 23 luglio 2019) Tra le star di2019 ci sono i, che si esibiranno27dalle 22 in piazza Marconi. In questo video il trio trip-hop iraniano con base a Firenze reinterpreta "No roots" di Alice Merton. I, finalisti di X-Factor Italia 2018, hanno già pubblicato due album: "Floating Trip" (2017) e "Bubble Of Dreams" (2018), anticipato dal singolo "Don t Stop Me", che ha superato 1 milione di stream su Spotify. Per il 2019, il viaggio è partito e vuole accogliere tutti, con un nuovo album e tanto altro da vedere e ascoltare.

