Sonia | ex U&D | dopo le voci di rottura con Ivan dice | ' Il post può dire tutto o

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 22 luglio 2019) È finita traPattarino eGonzalez? È questa la domanda che si stanno facendo i fan di Uomini e Donne da un paio di giorni, e più precisamente da quando la ragazza ha pubblicato uno strano messaggio su Instagram per commentare una sua foto. Stamattina,un breve periodo di silenzio, la corteggiatrice sarda ha provato a fare chiarezza sulla sua vita privata in alcuni video che ha caricato nelle Stories: la sintesi di quello che ha detto la giovane poche ore fa, è che per ora non se la sente di parlare di quello che sta succedendo nella relazione con il tronista spagnolo. Le parole disu IG non smentiscono i gossip Da qualche giorno sul web non si parla d'altro: la crisi che starebbero vivendoPattarino eGonzalez di Uomini e Donne.aver visto il pensiero che la giovane ha scritto sotto ad una foto nella quale fa il gesto di stare in silenzio, molti fan ...

