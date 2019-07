Si presenta in commissariato per denuncia ma deve scontare pena | arrestato

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 22 luglio 2019) Roma – Siinperre lo smarrimento dei suoi documenti: la Polizia di Stato scopre che dovevaunadi 11 mesi e 27 giorni e lo arresta. E’ un cittadino di origine nigeriana quello che si e’to, spontaneamente, presso gli uffici delMonte Mario perre lo smarrimento dei suoi documenti. Per una sua compiuta identificazione e per verificare la regolarita’ della sua posizione sul territori italiano, lo straniero e’ stato accompagnato presso il Gabinetto Regionale della Polizia Scientifica e l’ufficio Immigrazione. Gli agenti hanno cosi’ scoperto che, non solo non era mai stato in possesso di un permesso di soggiorno ma che, a suo carico c’era un rintraccio per un ordine di carcerazione in ordine al reato di detenzione e spaccio. L’uomo identificato per un nigeriano ...

