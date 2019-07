Juventus | cessione Cancelo | arriva la conferma dalla Continassa!

Juventus : secondo Virgilio l'acquisto di De Ligt potrebbe portare alla cessione di Bonucci : La Juventus, dopo l'ufficializzazione di De Ligt, è pronta a cedere qualche suo giocatore, considerando che attualmente la rosa bianconera è formata da 27 calciatori e la lista Champions League permette di registrare 23 giocatori. Sono tanti i giocatori che potrebbero lasciare Torino: si va da Joao Cancelo, fino ad arrivare ai centrocampisti Khedira e Matuidi mentre nel settore avanzato chi rischia maggiormente la cessione sono Higuain e ...

Calciomercato – Le bombe della notte - Roma su Suso : la richiesta del Milan - doppia cessione per la Juventus? : Calciomercato – Il Calciomercato non dorme mai. Arrivano notizie anche in tarda serata. A fare il punto è Sky Sport nella trasmissione “Calciomercato – L’originale”. La Roma, dopo le operazioni Mancini e Veretout delle ultime ore, è tornata su un vecchio pallino: Suso. Lo spagnolo del Milan non è più considerato tra gli incedibili anche se Giampaolo vorrebbe reinventarlo da trequartista. I rossoneri hanno ...

Juventus - cessione Bonucci : ora cambia tutto - il piano di Paratici : cessione Bonucci- L’arrivo di De Ligt potrebbe cambiare totalmente le carte in tavola in vista dell’attuale sessione di mercato estiva, ma soprattutto in vista della prossima stagione. Con l’arrivo del centrale olandese, Paratici potrebbe prendere in considerazione la potenziale cessione di Bonucci. tutto potrebbe dipendere dalle idee e scelte del diretto interessato. Difficilmente l’ex Milan […] More

Juventus - cessione Bonucci : tutta la verità dopo l’arrivo di De Ligt : cessione Bonucci- L’arrivo di De Ligt potrebbe cambiare le carte in tavola per quel che riguarda la difesa bianconera. Bonucci potrebbe valutare l’opzione di lasciare i bianconeri, perchè difficilmente potrebbe accettare il ruolo di prima riserva nelle ipotetiche gerarchie di Sarri. tuttavia, tutto potrebbe dipendere dai piani dello stesso tecnico bianconero. Le continue e precarie […] L'articolo Juventus, cessione Bonucci: ...

Calciomercato Juventus - Chiesa incontra Commisso : vuole la cessione : Federico Chiesa incontrerà il patron della Fiorentina Rocco Commisso per chiedere un trasferimento: la Juventus lo aspetta, pronti 60 milioni.“powered by Goal”Sono ore calde per il mercato della Juventus, che sta per mettere le mani su De Ligt ma lavora anche su altri importanti fronti. Da Firenze potrebbero arrivare novità per quanto riguarda il futuro di Federico Chiesa, che nelle prossime ore incontrerà il presidente Rocco Commisso.Secondo ...

Calciomercato Juventus - Paratici piazza la prima cessione importante : Calciomercato Juventus – Non solo acquisti in casa Juventus, con Ramsey presentato quest’oggi e De Ligt in arrivo. I bianconeri stanno lavorando anche sul fronte cessioni, con Mattia Perin vicinissimo a lasciare Madama dopo appena un anno: nel suo futuro il campionato portoghese e il Benfica. Il portiere della Juventus è infatti ad un passo dal firmare con il […] More

Juventus - cessione Bonucci : Paratici ha deciso - nuovo colpo di scena! : Juventus cessione Bonucci- La Juventus si prepara ad annunciare De Ligt nel corso delle prossime ore: affare da 70 milioni di euro compresi di bonus. Queste le prime indiscrezioni sulle cifre che porteranno il giovane centrale olandese a vestire bianconero. Detto questo, l’arrivo De Ligt potrebbe cambiare le carte in tavola sulle gerarchie difensive di […] More

Calciomercato Juventus : cessione vicinissima per l’azzurro - l’offerta c’è : Calciomercato Juventus: si sblocca la cessione di Perin, il Benfica fa sul serio per l’ex Genoa . Il futuro di Mattia Perin è sempre più lontano dalla Juventus. Il portiere della nazionale italiana, chiuso dall’arrivo di Buffon e dalla presenza statuaria del numero uno polacco Szczesny , ha molto mercato non solo in Italia ma […] More

Calciomercato Juventus : UFFICIALE una cessione. Il comunicato del club : Calciomercato Juventus: Romero va al Genoa in prestito Si riporta di seguito il comunicato UFFICIALE del Genoa Footbal club, con il quale viene ufficilizzata la cessione del difensore argentino Romero a titolo temporaneo dalla Juventus : Calciomercato Juventus: UFFICIALE la cessione del difensore “Un incontro con i vertici dell’Associazione Italiana Calciatori rappresentata dal presidente Tommasi, […] More

Juventus - cessione Cancelo : follia Barcellona - offerta monstre! : cessione Cancelo- La Juventus sarebbe pronta a valutare attentamente la possibile cessione di Cancelo, il quale potrebbe lasciare i bianconeri di fronte ad un’offerta cash da circa 55-60 milioni di euro. Occhi puntati sul Manchester City: il club inglese sarebbe pronto a mettere sul piatto della bilancia un’offerta da oltre 50 milioni di euro per […] More

Juventus - cessione Bonucci : si apre un nuovo scenario! : cessione Bonucci- Con l’arrivo di De Ligt la Juventus potrebbe decidere di dire addio a Bonucci, il quale si ritroverebbe chiuso dall’olandese e ovviamente da Chiellini. Ovviamente Paratici ragionerà bene sul da farsi, anche perchè la stagione sarà decisamente lunga e ricca di imprevisti. Poter contare su tre centrali come Bonucci, De Ligt e Chiellini […] More

Juventus - Sarri avrebbe dato ok alla cessione di Joao Cancelo : La Juventus è pronta ad iniziare la preparazione estiva, ma la dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca di quei giocatori funzionali al gioco di Maurizio Sarri. Oltre agli arrivi, però, la dirigenza bianconera deve necessariamente cedere qualche pezzo pregiato sul mercato, anche per sistemare i conti della società: i probabili indiziati a lasciare Torino sono Perin, Joao Cancelo, Matuidi, Khedira, Higuain e Mandzukic. ...