Firefox 70 Nightly | riassunto degli elementi bloccati

(Di lunedì 22 luglio 2019) Nella versione 70 di(canale beta) è presente una pagina che riassume tutti glidi trackinge la loro tipologia.– Real-time Protection Mozilla continua la sua lotta atraccianti e pubblicità invasive per tutelare al meglio la privacy dei suoi utenti. Il canale beta di, denominato, si aggiorna con una nuova interfaccia di controllo. La nuova pagina è accessibile, per chi sfrutta questa versione, inserendo l’indirizzo “about:protections” che mostrerà un resoconto dettagliatodurante l’utilizzo di. In un grafico saranno inseriti tutti glidurante l’arco della settimana, mettendo in evidenza la tipologia dei suddetti. Le tipologie attualmente incluse nel report del browser marchiato Mozilla sono: Cookies,traccianti dei social ...