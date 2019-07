Borrelli | Di Pietro in lacrime accanto al feretro | il saluto all’ex capo del pool di Mani

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2019) Antonio Diè arrivato alla camera ardente dell’ex procuratoredi Milano, Francesco Saverio, scomparso sabato, accompagnato dalla moglie e dal figlio. L’ex pm simbolo diPulite e fondatore dell’Idv si è fermato per qualche minuto in silenzio davanti aldi, poi ha abbracciato il procuratore di Milano, Francesco Greco, e salutato con il baciamano la moglie del magistrato Maria Laura e i figli Federica e Andrea. Visibilmente commosso, Disi è fermato a parlare con Gherardo Colombo e con Greco e poi si è allontanato. Dopo aver salutato e abbracciato Alberti Nobili, adelantiterrorismo della Procura di Milano, ha lasciato il tribunale da una porta secondaria, non fermandosi a parlare con i tanti giornalisti che lo aspettavano. L'articolo, Diinal: ilall’exdeldi...

